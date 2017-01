Ärzte Zeitung online, 31.12.2016



Versorgungsstärkungsgesetz

Neue Vorteile durch Kooperationen

In der ambulanten Versorgung sprechen immer mehr Gründe für Kooperationen. Neben der Verbreiterung des Leistungsspektrums, verbesserten Öffnungszeiten, Kostenteilung und fachlichem Austausch ist mit dem GKV-VSG ein weiterer Vorteil hinzugekommen.

Ärzte mit Kooperationspartner sind bei der Praxisabgabe künftig besser geschützt. © milosducati / fotolia.com

Niedergelassene Ärzte in gesperrten Gebieten, die schon länger als drei Jahre mit einem Partner in einer Berufsausübungsgemeinschaft kooperieren oder einen Kollegen angestellt haben, sind bei Praxisabgabe besser geschützt als Einzelpraxen, wenn die Partner den Praxissitz übernehmen.

Der Grund dafür ist ein entsprechender Passus, der mit Inkrafttreten des Versorgungsstärkungsgesetzes im Sommer für Ärzte relevant geworden ist.

Mit Wirksamwerden des Gesetzes wird die ärztliche Kooperation in der Niederlassung im Vergleich zur Einzelpraxis noch attraktiver. Die Sollregelung zum Aufkauf von Praxen in überversorgten Gebieten war einer der von Ärzteverbänden am heftigsten kritisierten Punkte, der für kooperierende Ärzte jedoch seine abschreckende Wirkung verliert.

Schon bislang setzen viele Ärzte auf eine gemeinsame Nutzung von Personal, Praxisräumen und Technik und senken damit im Vergleich zur Einzelpraxis ihre Kosten. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Spezialisierungen der Praxispartner das Leistungsspektrum erweitern und damit eine größere Patientengruppe angesprochen werden kann.

Eine mögliche Erweiterung der Praxisöffnungszeiten und Vermeidung einer Praxisschließung während der Urlaubszeiten fördern zudem die Patientenbindung. Gerade in gesperrten Gebieten mit intensivem Wettbewerb stärkt dies die Marktposition und hilft, den Praxisumsatz zu sichern.

Für jüngere Ärzte sind Kooperationen im Vergleich zu Einzelpraxen vor allem deshalb interessant, weil diese flexible Arbeits- und Arbeitszeiteinteilung sowie die gegenseitige Vertretung ermöglichen. (eb)