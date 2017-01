Ärzte Zeitung online, 31.12.2016



Praxiseinstieg

Rechtliche Fallstricke bei der Nullbeteiligung

Um das wirtschaftliche Wagnis eines Praxiseinstiegs für beide Seiten zu begrenzen, wird in der Praxis häufig auf das Modell der Nullbeteiligung zurückgegriffen. Rechtlich sind allerdings einige Fallstricke zu beachten.

Was finanziell die Risiken reduziert, wirkt rechtlich nicht selten Risiko erhöhend. © psdesign1 / fotolia.com

Passt der potenzielle Partner tatsächlich in die bestehende Praxis? Will der/die Einsteiger(in) tatsächlich als niedergelassener (Zahn-)Arzt oder Ärztin arbeiten? Um in einer Art Probezeit das Risiko einer neuen Partnerschaft für beide Seiten in Grenzen zu halten, gibt es unterschiedliche Modelle.

Eines davon ist die Nullbeteiligung, die relativ häufig von den Partnern angestrebt wird: Der Einsteiger wird Gesellschafter, beteiligt sich aber vorerst nicht finanziell an der Praxis.

Bei der Gestaltung des Gesellschaftervertrages ist allerdings unbedingt ein Jurist hinzuzuziehen, um Rechtssicherheit darüber zu haben, dass der Neu-Gesellschafter als Mitunternehmer anerkannt wird. Folgende Fallen sind zu umgehen:

Vertragsarztrecht: Wenn der neue Partner nur über eine Umsatzbeteiligung vergütet wird, kann die KV den Eintritt in die Gesellschaft als unwirksam ansehen - mit Folgen fürs Honorarbudget. Im Fall einer Radiologiepraxis hat das zu Honorarrückzahlungen in 7-stelliger Höhe über einen Zeitraum von 4,5 Jahren geführt - höchstrichterlich bestätigt.

Sozialrecht: Bei Nichtanerkennung der Beteiligung, werden Nachzahlungen der Sozialversicherungsbeiträge fällig.

Um diese Risiken zu umgehen, ist es zunächst wichtig, die Nullbeteiligung wirklich als Probezeit zu sehen und nicht über zwei Jahre hinaus auszudehnen. Zudem ist es notwendig, den Partner vertraglich am Verlustrisiko zu beteiligen, ihm Personalkompetenzen einzuräumen und eine Abfindung im Falle eines Ausscheidens zu vereinbaren - denn das spricht für eine Mitunternehmerschaft.

Alternativ ist es auch möglich, mit einer Minderheitsbeteiligung, zum Beispiel von zehn Prozent, einzusteigen und später aufzustocken. Hier ist die Einbindung von Medizinrechtler und Steuerberater bei der Vertragsgestaltung zur Berücksichtigung der künftigen Praxisentwicklung auf den Kaufpreis und für die steuerliche Gestaltung ratsam.