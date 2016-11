Ärzte Zeitung, 30.11.2016



Deutsche Wohnimmobilien bieten weiter interessante Renditechancen

Immobilien als Kapitalanlage versprechen weiterhin attraktive Renditen. In Ballungsräumen sind die Preisspielräume ausgereizt.

Die Preise für deutsche Wohnimmobilien sind deutlich gestiegen, vor allem in den Metropolen. Eigentumswohnungen in Berlin haben sich seit 2009 im Schnitt um 7,5 Prozent jährlich verteuert, in München sogar um 9,1 Prozent. Eine neue Eigentumswohnung kostete 2015 in Berlin durchschnittlich 4.100 Euro/qm. "Knapper Wohnraum, ein wachsender Nachfrageüberhang und mangelnde Alternativen am Rentenmarkt dürften auch 2016 für steigende Preise bei deutschen Wohnimmobilien sorgen", sagt Adalbert Kurkowski, Leiter Zielgruppenmanagement der Deutschen Bank. "Neubauwohnungen könnten dabei bundesweit ein Plus von 3 Prozent erreichen."

In den Metropolen können die Mietsteigerungen meist nicht mit dem Preiswachstum mithalten, auch die Mietpreisbremse sorgt in den betroffenen Märkten für Irritationen. "Dennoch sollten Kapitalanleger mit deutschen Wohnimmobilien auch künftig von Mietrenditen oberhalb der Inflationsrate profitieren können", so Kurkowski. Vielerorts kann sich ein Blick auf Nebenlagen lohnen, da hier die Kaufpreise noch relativ moderat sind und die Mietrenditen umso höher ausfallen können. Auch Objekte in Universitätsstädten können angesichts hoher Studentenzahlen interessante Renditechancen bieten.

Vor der Kaufentscheidung sollten Anleger folgende Punkte besonders beachten:

Die Lage hat wesentlichen Einfluss auf Wertentwicklung und Vermietung. Besonders in den Metropolen können derzeit Immobilien aus der "zweiten Reihe" interessant sein, die mehr Entwicklungspotenzial bieten als teure Top-Objekte.

Für einen angemessenen Kaufpreis sind Immobilienqualität, Gebäudezustand, Energieeffizienz und nachhaltig erzielbare Mieten wichtig.

Für laufende Kosten und Instandhaltungen sollte immer eine Rücklage einkalkuliert werden, die je nach Objekt und Zustand variiert. Die Erhaltungsaufwendungen sind somit ein wesentlicher Renditefaktor.

Gerade für Kapitalanleger gibt es zur Beurteilung der Rendite viele relevante Kriterien. Kaufpreisnebenkosten, Mietvertragsmodalitäten, Mieterstruktur, Fluktuation, Leerstände und mögliche Mietausfälle sollten geprüft werden.

Künftige Mieten hängen stark von der demografischen Entwicklung ab. In Universitätsstädten und Metropolen ist auch in Zukunft von einer hohen Wohnungsnachfrage auszugehen.

Bei der Finanzierung von Immobilien wirken sich die niedrigen Kreditkonditionen zusätzlich günstig aus - trotz gestiegener Preise bleibt Wohnraum insgesamt erschwinglich. Zudem können Kapitalanleger die Zinsen in der Regel als Werbungskosten steuerlich geltend machen. "Deshalb kann es sinnvoll sein, die Tilgung, bei gleichzeitiger Besparung eines Tilgungsersatzes, an das Laufzeitende des Kredites zu stellen oder möglichst niedrig zu halten. Denn durch die Wahl einer möglichst langen Zinsfestschreibung gewinnen Kapitalanleger Kalkulationssicherheit," so Kurkowski". Der Deutsche Bank Experte empfiehlt, mit dem Bankberater über ein individuelles Finanzierungskonzept zu sprechen und die Investition in eine umfassende Vermögensstrategie einzubinden. (ger)

Tipp: Wichtige Kennzahlen zur Kauf- und Mietpreisentwicklung sowie Informationen über Erschwinglichkeit und Leerstand an zahlreichen deutschen Standorten bietet der Deutsche Bank Immobilienatlas: www.deutsche-bank.de/immobilienmarkt.

