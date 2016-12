Ärzte Zeitung, 07.12.2016



Ärzte reagieren auf Korruptionsstrafrecht

Das Antikorruptionsgesetz zeigt Wirkung auf das Verhalten niedergelassener Ärzte. Die Verunsicherung ist groß. Relevanz hat das Gesetz vor allem für die Gestaltung von Kooperationen. Das zeigt die gemeinsame Leserumfrage von Springer Medizin und Deutsche Bank, an der sich 422 Ärzte beteiligt haben.

Von Hauke Gerlof

FRANKFURT/MAIN. Ein knappes halbes Jahr nach Inkrafttreten des Antikorruptionsgesetzes zeigt sich, dass Ärzte die neuen Regeln des Strafrechts in ihrer Mehrheit durchaus ernst nehmen – und ihr Verhalten anpassen. Dabei sind sich allerdings viele noch nicht sicher, wie sie am besten vorgehen. Nach wie vor gibt es zudem einen erheblichen Anteil von Ärzten, die sich über die genauen Inhalte des Gesetzes und deren Folgen nicht im Klaren sind.

54 Prozent der 422 Teilnehmer an der Leserumfrage von Springer Medizin und Deutsche Bank sagen, dass ihnen die wesentlichen Punkte des Korruptionsstrafrechts für Heilberufler bekannt sind, nur sieben Prozent verneinen dies. 38 Prozent meinen jedoch, ihnen seien die wesentlichen Punkte des Gesetzes nur "teilweise" bekannt. In einer gemeinsamen Aktion haben die Verlagsgruppe Springer Medizin, zu der auch die "Ärzte Zeitung" gehört, sowie die Deutsche Bank im November Leser nach ihrer Meinung zum Antikorruptionsgesetz gefragt.

Ärzte sehen hohe Praxisrelevanz

Die Praxisrelevanz der neuen Regeln, insbesondere für Kooperationen, ist den Ärztinnen und Ärzten dabei durchaus bewusst: 60 Prozent sagen, dass ihnen aus ihrem beruflichen Alltag Situationen vertraut sind, auf die das Antikorruptionsgesetz zutreffen könnte. Viele ziehen daraus auch bereits praktische Konsequenzen: Laut Umfrage hat mehr als jeder dritte Arzt bereits Änderungen im Umgang mit Geschäftspartnern, Patienten oder in den Praxisabläufen umgesetzt. Weitere sieben Prozent sind bei der Umsetzung, fünf Prozent sehen Änderungsbedarf, haben aber noch keine konkreten Pläne. Also fast die Hälfte aller Teilnehmer sieht die Notwendigkeit, Konsequenzen aus dem neuen Gesetz zu ziehen.

Vor allem Orthopäden sorgen sich

Zwischen den Fachgruppen gibt es gerade bei dieser Frage deutliche Unterschiede: Von den Allgemeinmedizinern, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben 28 Prozent Änderungen umgesetzt, bei Internisten sind es 34 Prozent. Bei Orthopäden sind es sogar 80 Prozent – und keiner der Teilnehmer dieser Fachgruppe sieht gar keinen Änderungsbedarf.

Dass diejenigen, die dabei sind, ihre Geschäftsbeziehungen zu ändern, zu Recht tätig werden, zeigen wiederholte Äußerungen aus Strafverfolgungsbehörden, die vor allem auf problematische Vertragstexte aus Kooperationen, etwa zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern verweisen (wir berichteten). Wer hier nicht rechtzeitig reinen Tisch macht, kann leicht ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Insofern ist es auch kein Wunder, dass Kooperationen mit anderen Leistungserbringern wie Kliniken, Apotheken oder Heilmittelerbringern laut Umfrage zu den Top 3 Bereichen des Praxisalltags gehören, in denen das Antikorruptionsgesetz eine besondere Bedeutung haben könnte. Fast 52 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen das so, bei Orthopäden sind es gar 100 Prozent, bei Ärzten aus Praxen mit vier bis sechs Medizinern sind es fast 70 Prozent.

Dagegen schätzen nur 27 Prozent der Ärztinnen und Ärzte Kooperationen mit anderen Ärzten, etwa in Praxisnetzen, als relevant für das Antikorruptionsgesetz an. Höhere Bedeutung für das Korruptionsstrafrecht messen die Teilnehmer noch den Beziehungen mit der Industrie bei: So sehen 63 Prozent der Ärzte die Teilnahme an Fortbildungen, die von der Pharmaindustrie finanziert werden, als von Bedeutung an, rund 53 Prozent halten zudem die Teilnahme an Anwendungsbeobachtungen für kritisch.

Kooperationen sind gefragt

Die Konsequenz aus den Problemen mit dem Antikorruptionsgesetz im Praxisalltag ist es, zum Beispiel Kooperationen noch gründlicher als bisher zu planen und mögliche Risiken schon vor ihrer Entstehung abzuwägen und einzukalkulieren. Für die Zukunft erwartet rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer (46 Prozent) vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Regelungen kaum Einfluss auf den Kooperationstrend, 20 Prozent gehen dagegen davon aus, dass der Trend stark gebremst wird, knapp fünf Prozent gehen von einer Stärkung des Trends aus.

Auch bestehende Verträge prüfen!

"Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte daher sowohl bei der Gründung neuer Kooperationen als auch bei der Überprüfung bestehender Verbindungen eine professionelle Beratung in Anspruch genommen werden", empfiehlt Nina Dabringhausen, Expertin im Zielgruppenmanagement Heilberufe der Deutschen Bank.

Immer neue Möglichkeiten der Kooperation haben sich in den vergangenen Jahren eröffnet, seitdem das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz vor mittlerweile fast zehn Jahren in Kraft getreten ist. Gefragt nach den zukunftsträchtigsten Kooperationen, sehen die Umfrageteilnehmer Medizinische Versorgungszentren (MVZ, fast 49 Prozent) und Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) oder Teilgemeinschaftspraxen (47 Prozent) deutlich an der Spitze, Mehrfachnennungen waren möglich.

Interessanter Nebenaspekt: Ärzte, die bereits seit sechs bis zehn Jahren niedergelassen sind, geben mit fast 55 Prozent dem MVZ den Vorzug vor den BAG mit 44 Prozent.

Auf Platz 3 bei allen Teilnehmern liegt mit rund 30 Prozent die Anstellung von Kollegen, gefolgt von der Praxisgemeinschaft (27 Prozent), dem Ärztehaus mit selbstständigen Praxiseinheiten (26,5 Prozent) und Praxisnetzen (22 Prozent). Die Überörtliche BAG, die Apparategemeinschaft und heilberufe-übergreifende Kooperationen werden von weniger als 20 Prozent der Umfrageteilnehmer als zukunftsträchtig angesehen.

Bedeutung nimmt weiter zu

Die Bedeutung, die Ärzte dem Thema Kooperation für die Zukunft beimessen, zeigt sich besonders bei den Antworten auf die Frage, für wie wichtig sie in Zukunft Investitionen in Kooperationen halten. Demnach meinen fast drei von vier Umfrageteilnehmern, dass Investitionen in Kooperationen "Äußerst wichtig", "Sehr wichtig" oder "wichtig" sind. Nur 23 Prozent sehen diese Investitionen als "Weniger wichtig" oder "Unwichtig" an.

Auch wenn die Auswirkungen und viele praktische Fragen des Antikorruptionsgesetzes für viele Ärzte nicht abschließend geklärt seien: "Der Trend zu Kooperationen ist trotz des Gesetzes nicht gebremst", resümiert die Expertin im Zielgruppenmanagement Heilberufe Nina Dabringhausen.

Damit für den Erfolg der Praxis die richtigen Weichen gestellt werden, sei es entscheidend bisher gelebte Praxis- und Kooperationsmodelle sowie zukünftige strategische Kooperationen auf den Prüfstand zu stellen, empfiehlt die Bankexpertin. Um die Auswirkungen und Handlungsbedarf für die eigene Praxis auszuloten, könne es sich auszahlen, auch den Rat von externen Experten mit einzubeziehen, so Dabringhausen.