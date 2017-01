Ärzte Zeitung, 31.12.2016



Beratung 2.0: Rundum-Service für Ärzte

Die INTER Versicherungsgruppe reagiert auf die steten Veränderungen im Gesundheitswesen und präsentiert sich Ärzten im neuen Kleid. Künftig will sie Ärzte und andere Vertreter von Gesundheitsberufen als Spezialist für Heilberufe begleiten und sie bei vielen Praxismanagement-Angelegenheiten unterstützen - im Sinne einer ganzheitlichen Beratung.

Von Matthias Wallenfels

Je nach Alter und beruflicher Stellung haben Ärzte individuelle Risiken abzusichern. Hier will der INTER Heilwesen Service künftig einen ganzheitlichen Beratungsansatz fahren. © SEPY/FOTOLIA.COM

MANNHEIM. Wirtschaftlichkeitsgebot mit drohendem Regress, Steuerfallen, möglicher Praxisaufkauf durch die KV oder verschärfte Dokumentationsanforderungen im Zuge des Patientenrechtegesetzes - Ärzte sind nicht mehr nur Mediziner, sondern müssen sich immer mehr in juristischen, aber auch kaufmännischen und steuerlichen Belangen auskennen, um erfolgreich eine Praxis zu führen. Wer hier nicht gut mit entsprechenden Experten vernetzt ist, kann manch böse Überraschung erleben.

Hier sieht sich die INTER Versicherungsgruppe künftig am Zug. Falko Skowronnek, Healthcare-Experte, Gründer von MedPlan Consult und Vorstandsbeauftragter, ist gerade dabei, den auf Ärzte und andere Berufsgruppen des Gesundheitswesens spezialisierten Vertrieb neu auszurichten - auf einen substanziellen, ganzheitlichen Beratungsansatz.

Optimierungspotenziale im Fokus

Das Stichwort lautet für Skowronnek Beratung 2.0. "Eine Beratung, die nicht mehr allein auf den Verkauf von Produkten ausgerichtet ist, sondern Risiko- und Optimierungspotenziale des Praxisbetriebs aufdeckt und zum betriebswirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Zudem soll der Arzt entlastet werden, um sich mehr auf die Behandlung seiner Patienten konzentrieren zu können", konkretisiert Skowronnek.

Das Rückgrat für dieses Leistungsversprechens der INTER Heilwesen Service soll die kontinuierliche Weiterbildung und Qualifizierung der Vertriebsmannschaft bilden. Laut Skowronnek werden derzeit sämtliche Spezialisten für Heilberufe des INTER Heilwesen Service in internen Schulungen fit gemacht für ihre neue Aufgabe. Konkret werde dies in der INTER-Akademie mit neuen Schulungsprogrammen umgesetzt, um eine kompetente begleitende Beratung zu gewährleisten. "Bevorstehende Veränderungen werden für und mit unseren Kunden analysiert und gemeinsam mit ihnen die besten Lösungen umgesetzt", so Skowronnek.

Ein Beispiel für die Praxis: Die Veränderungen im Risikobereich Berufshaftpflichtversicherung, wie durch das Patientenrechtegesetz oder die durch die Rechtsprechung bedingten deutlich höheren Schadensersatzleistungen für Patienten, bergen existenzbedrohende Risiken, die es für Praxischefs zu erkennen und abzusichern gilt.

Als zweites Fundament soll den Spezialisten für Heilberufe die Vernetzung mit Experten dienen. So führt der Versicherer bereits Kooperationsgespräche mit den auf Arztbelange spezialisierten Steuerberatern der ETL Advision für Heilberufe. Für andere Bereiche sollen weitere Kooperationen mit Partnern folgen, die ebenfalls schon lange am Markt erfolgreich sind.

In der Praxis, so die Idee des ganzheitlichen Beratungsansatzes, zieht der Spezialist für Heilberufe je nach dem individuellen Beratungsbedarf des Arztes einen oder mehrere Netzwerkpartner für den Beratungsprozess hinzu.

Zudem könne der Spezialist von INTER in puncto Praxisbewertung auf den Atlas Medicus des Anbieters Rebmann Research zurückgreifen. Die Online-Software verfügt über Datenpools und Berechnungsinstrumente für alle KV-Regionen und nahezu 30 ärztliche und zahnärztliche Fachgruppen. Darin enthalten sind Fachgruppen-Reports, Praxisvergleichsrechner, Liquiditätsrechner, Praxisbewerter, Standort- oder auch Geräteanalysen. Obwohl sicher jeder Praxischef bereits eine Bank, einen Steuerberater und auch Kontakt zu Juristen hat, sieht der INTER Heilwesen Service seinen Ansatz für zeitgemäß an. "Gewünscht ist eben nicht mehr der Kontakt zu irgendeinem Steuerberater, sondern zu Experten", verdeutlicht Skowronnek.

"Die Informationen, die der Mandant durch eine komplexe und kompetente Bewertung seiner zum Beispiel betriebswirtschaftlichen Zahlen erhält, führt sehr oft zu einem besseren unternehmerischen Ergebnis und somit zu einem spürbaren Mehrwert", so Skowronnek.

Festzustellen sei, dass die Qualität der Bankberatung nach wie vor sehr unterschiedlich ist. Auch hier könne der Spezialist den Kontakt zum entsprechenden Fachberater vermitteln. Dieser übernehme in dem Beratungsprozess eine Lotsenfunktion. "Immer mit dem Ziel, die beste Lösung für unseren Kunden zu finden. Das spart ihm Zeit und somit auch Geld", betont Skowronnek.

Dynamik auch im Produktportfolio

Der INTER Heilwesen Service sieht für sich in der Wachstumsbranche Gesundheitswirtschaft noch viele Chancen. So verweist INTER-Vorstandsmitglied Michael Schillinger darauf, dass es, bedingt durch sich verändernde gesellschaftliche und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, aber auch durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz neue Praxis- Berufs- und Kooperationsmodelle gibt. "Das gibt uns die Chance, neue Produkte zu entwickeln, die den geänderten Bedingungen Rechnung tragen", bilanziert Schillinger.

Im Gesundheitswesen spielen Human-, Zahn- und Tierärzte für die Spezialisten des INTER Heilwesen Service zunächst eine Vorreiterrolle. Langfristig sollen dann Apotheker - "eine ebenfalls sehr interessante Zielgruppe", so Skowronnek gegenüber der "Ärzte Zeitung" -, aber auch Vertreter sämtlicher Assistenzberufe wie Medizinische Fachangestellte, medizinisch-technische Radiologieassistenten oder Pflegekräfte ganzheitlich beraten werden.