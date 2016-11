Ärzte Zeitung, 02.11.2016 1

Medica

Plattform für Health-Trends

DÜSSELDORF.Zwischen dem 14. und 17. November öffnet die Medica in Düsseldorf dieses Jahr ihre Pforten für Besucher. Auf der nach Angaben des Veranstalters weltgrößten Messe für die Medizinbranche können sich Ärzte über die neuesten Trends in Sachen Medizintechnik, Telemedizin und anderer Schwerpunktthemen der Veranstaltung informieren. Mit dabei sind erstmals mehr als 5000 Aussteller aus gut 70 Nationen, heißt in einer Mitteilung des Veranstalters. Im Fokus stehen besonders Gesundheits-Apps, Wearables und das Thema Big-Data und ihre Wirkung auf die ärztliche Arbeit. Als Stargast wird unter anderem die sechsfache Paralympic-Siegerin Andrea Eskau erwartet. Sie zeigt Besuchern Einsatzmöglichkeiten von Wearables. (mh)