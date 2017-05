Ärzte Zeitung online, 23.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hausärzteverband

Klares Bekenntnis zu hausärztlichen Kompetenzen nötig

Deutliche Worte zum Beginn des 120. Deutschen Ärztetages in Freiburg: Der Deutsche Hausärzteverband fordert ein klares Bekenntnis zum Erhalt hausärztlicher Kompetenzen.

FREIBURG. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte in Freiburg: "Von diesem Ärztetag muss die klare Botschaft ausgehen, dass eine qualitativ hochwertige Versorgung der Menschen weiterhin nur dann gewährleistet werden kann, wenn die Hausärztinnen und Hausärzte in ihren Kompetenzen und ihrer Rolle gestärkt werden." Heftig verwehrt er sich in eier Pressemitteilung gegen Gedankenspiele, hausärztliche Aufgaben auszulagern, beispielsweise an Arztassistenten (Physician Assistant).

"Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Patienten von Scheinärzten behandelt werden. Unsere Position ist ganz klar: Ja, zu spezifischer Delegation und Unterstützung – nein, zur Substitution hausärztlicher Aufgaben!", betonte Weigeldt. (run)