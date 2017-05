Ärzte Zeitung online, 01.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



124. DGIM-Kongress

Einladung zum DGIM 2018 nach Mannheim

Mannheim. "Innere Medizin –Medizin für den ganzen Menschen" lautet das Leitthema des 124. DGIM-Kongresses im April 2018 in Mannheim. "Mit diesem Leitthema – es ist ein Ausspruch von Professor Walter Siegenthaler – soll verdeutlich werden, dass trotz erfolgreicher Spezialisierung in den Schwerpunkten der Inneren Medizin es der holistische Zugang zu den uns anvertrauten Patienten ist, der unsere Diagnostik und Therapie leiten soll", erklärt Professor Cornel Sieber, Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie am Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Direktor des Instituts für Biomedizin des Alterns, in seiner Einladung zur Tagung.

Dies sei deshalb von Bedeutung, so der Vorsitzende der DGIM 2017/2018 und Präsident des Internistenkongresses 2018, "da wir immer mehr chronisch kranke Menschen betreuen, bei denen eine restitutio ad integrum meist nicht möglich ist. Bei parallel existierenden chronischen Leiden ist die Progredienz individuell verschieden und unser therapeutisches Vorgehen deshalb je nach Krankheit ganz verschieden." (mal)

Infos zum DGIM-Kongress 2018: www.dgim2018.de