Anästhesie-Update

Auf dem neuesten Stand in zwei Tagen

Das 8. Anästhesie-Update findet am 3. und 4. März in der Rheingoldhalle, Mainz statt.

WIESBADEN. Das Update bietet in zwei komprimierten Fortbildungstagen einen kompletten Überblick über die neuesten Entwicklungen der Anästhesie. Gemäß des Update-Konzeptes präsentiert das Referententeam in 14 Teilseminaren die aktuellsten Studienergebnisse des vergangenen Jahres mit Hinblick auf deren Praxisrelevanz und bewertet sie kritisch. Zeit zum Austausch mit dem Referententeam findet sich in den Speaker's Corners. Die Inhalte des Updates stehen den Teilnehmern als Handbuch zum Seminar oder als eBook zur Verfügung. Außerdem ist der Download der Vorträge nach der Veranstaltung kostenfrei möglich.

Auf dem Programm stehen außer Themen wie Beatmung, perioperative Schmerzmedizin und Organversagen auch die beiden Hot Topics "Recht - Juristische Fälle" und "Ambulante Anästhesie". (eb)

Anmeldung und weitere Informationen unter: www-anaesthesie-update.com