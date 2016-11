Ärzte Zeitung online, 23.11.2016 1

Noch Luft nach oben

Europäer leiden zu oft an Feinstaub

400 Städte hat die Europäische Umweltagentur untersucht. Ergebnis: Eine hohe Zahl an Menschen stirbt jedes Jahr an schlechter Luft. Wie viele, das hat die Agentur nun geschätzt.

KOPENHAGEN. Die Luft in Europa ist besser geworden, doch noch immer sind zu viele Menschen gesundheitsgefährdendem Feinstaub ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Umweltagentur (EUA) in ihrem jährlichen Bericht zur Luftqualität, der heute in Kopenhagen vorgestellt wurde.

Im Jahr 2014 mussten demnach 85 Prozent der städtischen Bevölkerung eine Feinstaubbelastung hinnehmen, die nach Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schädlich ist.

Die EUA schätzt, dass jedes Jahr 467 000 Menschen aufgrund von schlechter Luft vorzeitig sterben. Gemessen wurde in mehr als 400 Städten in 41 europäischen Ländern.

Verschärfung der Auflagen geplant

Passend dazu will das EU-Parlament heute auch die Höchstmengen für den Ausstoß von Schadstoffen verschärfen. Dabei geht es etwa um Feinstaub und die von Dieselfahrzeugen ausgestoßenen Stickoxide.

Die neuen Höchstmengen sollen in den Mitgliedstaaten bis 2020 beziehungsweise 2030 eingehalten werden. (dpa)

