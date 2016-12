Ärzte Zeitung online, 15.12.2016 1

Ärztehaus evakuiert

Viele Verletzte in Stuttgart

In Stuttgart sind mehrere Dutzend Menschen durch giftige Dämpfe verletzt worden. Ort des Geschehens: ein Ärztehaus.

STUTTGART. Bis zu 30 Menschen sind in einem Ärztehaus in Stuttgart durch reizende Dämpfe verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Dämpfe am Mittwoch aus zunächst unbekannter Ursache im Treppenhaus verteilt. Das Haus wurde von Rettungskräften geräumt.

Möglicherweise handelte es sich um Reizgas. Nach Anhaben eines Sprechers solle das noch abschließend geklärt werden.

Ebenfalls unklar war, ob die Substanz mutwillig versprüht oder durch einen Unfall verteilt wurde. (dpa)