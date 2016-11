Ärzte Zeitung, 22.11.2016 1

Pädiatrie

Krebsrisiko bei CT-Aufnahmen ist gering

BETHESDA. In Folge von CT-Aufnahmen im Kindesalter könnten in Großbritannien bis 2020 bis zu 680 Menschen an Krebs erkranken, berichten Epidemiologen aus Großbritannien und den USA. Sie haben die Krebsrisiken des bildgebenden Verfahrens analysiert. Allerdings: Es handelt sich um Zahlen auf Bevölkerungsebene. Auf individueller Ebene sei das Risiko, durch CT-Aufnahmen an Krebs zu erkranken, im Vergleich zum übrigen Krebsrisiko sehr gering, so die Forscher. In der Regel überwiege der Nutzen der Diagnostik. (ple)