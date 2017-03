Ärzte Zeitung online, 27.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Präventionswoche

Urologen rufen zum "Hodencheck" auf

HAMBURG.Jährlich erkranken in Deutschland rund 4000 Männer an Hodenkrebs, Tendenz steigend. Betroffen seien meist 20- bis 40-Jährige, sagt der Urologe und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) Professor Christian Wülfing. Die DGU startet daher am 27. März eine Themenwoche zum "Hodencheck". Mit teils lockeren Sprüchen wie "Nimm die Eier in die Hand!" wirbt sie für die Selbstuntersuchung.(dpa/eb)