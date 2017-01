Ärzte Zeitung online, 17.01.2017 1

Antikörpertherapie

Vor der Injektion "bitte rühren, nicht schütteln"

Bei etwa jedem fünften Asthmatiker reicht die bisherige Behandlung nicht aus. Hier können moderne Antikörper die Therapie ergänzen. Wichtig ist allerdings deren richtige Handhabung.

Moderne Antikörper, die subcutan injiziert werden, können die Standardtherapie bei schwerem Asthma ergänzen. © Ramona Heim / Fotolia

BERLIN/SCHLADMING. Lässt sich bei einem Patienten mit schwerem Asthma mit der bisherigen Behandlung keine ausreichende Krankheitsbesserung erzielen, bieten gentechnisch hergestellte Antikörper eine wichtige Möglichkeit, die Therapie zu optimieren. Darauf hat Professor Gerd Bendas beim internationalen pharmacon-Fortbildungskongress für Apotheker in Schladming hingewiesen.

Etwa jeder fünfte Asthmatiker kann nach Einschätzung des Pharmazeuten von der Universität Bonn davon profitieren, indem die unspezifische entzündungshemmende Wirkung anderer Antiasthmatika ergänzt wird.

Bislang sind drei dieser spezifischen Antikörper zugelassen, weitere fünf sind derzeit in der Entwicklung.

Wichtig bei diesen gentechnisch hergestellten Antikörpern sei die richtige Handhabung und Lagerung, betonte Bendas. Das gelte für die Präparate gegen Asthma und ebenso für solche gegen andere immunologisch bedingte Krankheiten wie Rheuma oder Schuppenflechte.

Vor dem Spritzen werden die getrockneten Eiweißpulver in einer Flüssigkeit gelöst. "Beim Auflösen sollte man sich an James Bond orientieren: Rühren statt schütteln! Werden Antikörper geschüttelt, können sich zu viele Luftblasen in der Injektionslösung bilden. Das würde die Wirkung verringern", erläuterte Bendas.

Auch bei der Lagerung müsse beachtet, dass sie weder Hitze noch Kälte vertragen. Sie sollten daher kühl transportiert und dann im Kühlschrank zwischen zwei und acht Grad gelagert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V..

Allerdings: "Frost gibt es nicht nur im Eisfach. Auch an der hinteren Kühlschrankwand kann es zu kalt werden. Deshalb sollten Arzneimittel im Kühlschrank am besten im Gemüsefach liegen", so der Referent. Auch beim Transport müssen sie gekühlt sein.

Darüber hinaus sollten Antikörper immer in der Originalverpackung aufbewahrt werden, da durch Licht die Eiweißstrukturen eher abgebaut würden. (run)