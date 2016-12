Ärzte Zeitung, 14.12.2016 1

Makula-Degeneration

Teilnehmer für Studie zu AMD gesucht

BONN. Die altersabhängige Makuladegeneration ist in Deutschland und anderen Industriestaaten die Hauptursache für Erblindung und schwere Sehbehinderung im Alter. Etwa jeder dritte über 70-Jährige ist betroffen.

Davon entwickelt jeder Fünfte bis Zehnte eine fortgeschrittene AMD. Um den Verlauf der Erkrankung besser vorhersagen zu können, ist es wichtig, bereits frühe Stadien zu erkennen.

Eine Studie an der Augenklinik des Universitätsklinikums Bonn will Biomarker für das Fortschreiten des Krankheitsprozesses untersuchen und so neue diagnostische Tests etablieren. Dazu werden für eine drei Jahre dauernde Studie Menschen ab 50 Jahren mit früher oder mittlerer AMD gesucht. (eb)

Interessenten können sich melden bei susanne.welker@ukb.uni-bonn.de oder manuel.heinemann@ukb.uni-bonn.de