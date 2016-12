Ärzte Zeitung, 08.12.2016 1

Auszeichnung

Sebastian-Kneipp-Preis 2016 verliehen

BAD WÖRISHOFEN. Den mit 10.000 Euro dotierten Sebastian Kneipp-Preis erhält in diesem Jahr Dr. Thomas Friedemann für die Erforschung der neuroprotektiven Wirkung von Arzneipflanzen bei neurodegenerativen Erkrankungen. Das berichtet das HanseMerkur Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, an dem der Preisträger tätig ist. Friedemann wies in verschiedenen Modellen nach, dass ein Extrakt aus dem Wurzelstock des chinesischen Goldfadens dopaminproduzierende Nervenzellen vor dem Absterben schützt. Die Wirkstoffe könnten Ausgangssubstanz für ein Mittel zur Behandlung bei neurodegenerativen Erkrankungen, wie Parkinson oder der Alzheimer-Erkrankung sein. (eb)