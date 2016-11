Ärzte Zeitung, 16.11.2016 1

Diabetes

Positive Signale für nationale Strategie

KÖLN. Kommt die nationale Diabetes-Strategie doch schneller als bislang angenommen? Dafür gibt es berechtigte Hoffnungen.

So sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin Helga Kühn-Mengel am Montag auf einer Veranstaltung zum Weltdiabetestag in Köln: Sie könne sich vorstellen, dass sich die große Koalition noch in dieser Legislaturperiode auf ein solches Konzept verständige. Der CDU-Politiker Dietrich Monstadt zeigte sich erfreut über diese Entwicklung. (eb)