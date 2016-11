Ärzte Zeitung, 30.11.2016 1

Diabetes

Australische Ärzte finden Skorbut bei Diabetikern

SYDNEY. Ärzte in Australien melden die Rückkehr von Skorbut in ihrem Land. Die Krankheit war historisch mit Entdeckungsreisen vor mehreren hundert Jahren verbunden und ist seitdem sehr selten. Sie wurde jetzt bei elf Diabetikern diagnostiziert, berichten die Mediziner um Professor Jenny Gunton vom Westmead Hospital im Westen von Sydney (Diabetic Medicine 2016; online 16. November). Aufgefallen war ein Skorbut-Patient wegen Wundheilungsstörungen, so die Leiterin des Centre for Diabetes, Obesity and Endocrinology an der Klinik. Skorbut und der dafür ursächliche Mangel an Vitamin C oder Ascorbinsäure wird nicht durch Diabetes begünstigt. Die Erkrankung ist mit einer vitaminreichen Ernährung vermeidbar. (eis)