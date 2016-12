Ärzte Zeitung, 22.12.2016 1

Diabetes

Neuropathie gelindert

Schon leichte Berührungen lösen bei Neuropathie starke Schmerzen aus. Eine neue Substanz wirkte im Tiermodell dagegen.

BERLIN. Bei diabetischer Neuropathie kann die leichteste Berührung heftigen Schmerz auslösen. Forscher des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) um Dr. Christiane Wetzel haben jetzt dagegen den analgetischen Wirkstoff "OB-1" entdeckt (Nature Neuroscience 2016, online 12. Dezember). Dieser hemmt einen Ionenkanal im Nervensystem, der verantwortlich ist für die Wahrnehmung leichten mechanischen Drucks, berichtet das MDC.

Wurde die Chemikalie in die Haut von Mäusen injiziert, hemmte sie wirksam die Berührungs-Wahrnehmung, so das MDC in einer Mitteilung. Unter Einfluss von "OB-1" ließ die Empfindlichkeit der Tiere deutlich nach; nach Abklingen der Wirkung kehrte die Empfindlichkeit aber wieder zurück. Der Wirkstoff hatte einen deutlichen Effekt auf Tiere mit neuropathischen Schmerzen, die durch Nervenschädigung oder Diabetes verursacht wurden. (eis)