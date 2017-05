Ärzte Zeitung online, 29.05.2017 1

Aufklärungsinitiative

"Herzenssache Lebenszeit" wieder auf Tour

MAINZ. Unter dem Motto "Risiko senken – Lebenszeit verlängern" ist die Aufklärungskampagne "Herzenssache Lebenszeit" am 2. Mai 2017 in Mainz an den Start gegangen. Die von Boehringer Ingelheim ins Leben gerufene Kampagne informiert über Ursachen, Risikofaktoren und Vorsorgeoptionen der Volkskrankheiten Diabetes und Schlaganfall.

Von Mai bis September macht der rote Doppeldecker-Infobus in 80 Städten zwischen Heide (Schleswig-Holstein) und Garmisch-Partenkirchen (Bayern) halt. Vor Ort können Interessierte ihr persönliches Risiko testen und sich von Experten, nämlich regionalen Diabetologen, Kardiologen und Neurologen aus Kliniken und Vertretern von Selbsthilfegruppen beraten lassen.

Durch Messdemonstrationen von Blutdruck, Blutzucker- und Cholesterinwerten sowie Testbögen kann jeder Teilnehmer seinen Gesundheitszustand prüfen lassen. Zudem steht kostenfreies umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung.

"Nur wer sein individuelles Risiko kennt, kann Erkrankungen gezielt vorbeugen. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung an und stellen uns gerne der Aufgabe, neben der Entwicklung innovativer Medikamente zusammen mit unseren Partnern über den Zusammenhang von Diabetes und Schlaganfall aufzuklären," sagte Christian Boehringer, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Boehringer Ingelheim. Schirmherr der Initiative ist Karl Kardinal Lehmann, Mainz. "Da ich selbst Erfahrungen mit beiden Krankheiten habe, liegt mir die Initiative am Herzen. Gesundheit ist ein hohes Gut, deshalb sind präventive Bemühungen immens wichtig", begründete der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sein Engagement. (ayaz)

Haltestellen des Infobusses: www.vorhofflimmern.de/infobus