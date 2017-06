Ärzte Zeitung online, 09.06.2017 1

Diabetes-Projekte gewürdigt

Zum sechsten Mal wurde der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte SilverStar Förderpreis vergeben. Die Verleihung des von Berlin-Chemie gestifteten Preises fand während des DDG-Kongresses (Deutscher Diabetes Kongress) in Hamburg statt.

Von Peter Stiefelhagen

v.l.n.r.: PD Dr. Dr. Univ. Rom Andrej Zeyfang (Jury), PD Dr. Matthias Frank (Jury), Prof. Stephan Martin (Gewinner), Prof. Cornel Sieber (Jury), Torsten Flöttmann (Berlin-Chemie), Prof. Rüdiger Petzoldt (Gewinner Ehrenpreis), Dr. Martin Lederle (Jury), Johannes Ziegler (Jury), Dr. Bernhard Brunner (Gewinner), Joe Bausch (Moderator). © Tobias Schneider, Berlin

HAMBURG. Mit dem SilverStar Förderpreis werden jedes Jahr ideenreiche und kreative Konzepte zur Unterstützung von älteren Menschen mit Diabetes in besonderem Maße gewürdigt. Zu den Bewerbungen gehören diabetologische Schwerpunktpraxen, die neue Wege bei der Therapiebegleitung gehen, ebenso wie innovative Versorgungsnetzwerke in Kliniken und neuartige Technologien wie eine altersgerechte Software.

Ein druckmessender Strumpf

Ausgezeichnet wurde diesmal ein innovativer Druckmessstrumpf, der von Dr. Bernhard Brunner und seinem Team vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg entwickelt wurde. Mit Sensoren, die auf eine spezielle Silikonfolie aufgebracht und in das atmungsaktive Baumwollmischgewebe eines Strumpfes eingearbeitet sind, kann erstmals die Druckbelastung am gesamten Fuß, also nicht nur an der Fußsohle, sondern auch an Rist, Ferse und Knöchel gemessen werden. Die gemessenen Daten werden von einer Software ausgewertet und können auf Smartphone, Tablet oder PC eingesehen werden. Mit dieser Technologie lassen sich diabetische Komplikationen am Fuß vorbeugen.

Rundum-Betreuung im Krankenhaus

Gerade ältere Patienten sind häufig multimorbide. Sie erfordern bei einem Krankenhausaufenthalt eine ganzheitliche Betreuung. In den Krankenhäusern des Verbundes Katholischer Kliniken Düsseldorf wurde deshalb ein neues Versorgungskonzept für Diabetespatienten entwickelt. Speziell ausgebildete Diabetesmanager kümmern sich um jeden stationär aufgenommenen Patienten mit bereits bekanntem oder neu entdecktem Diabetes. "Ein Team, bestehend aus Diabetesmanager, Stationsarzt, Diabetologe und Pflegekräften, sorgt gemeinsam mit dem Hausarzt für eine optimale Betreuung des Patienten", so Professor Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum, Düsseldorf, der dieses Projekt bereits 2011 initiierte und dafür jetzt mit dem SilverStar Förderpreis ausgezeichnet wurde.

Den Ehrenpreis erhielt in diesem Jahr Professor Rüdiger Petzoldt, ehemaliger Direktor des Herz- und Diabeteszentrums Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen. "Damit wird sein besonderes Engagement für Menschen mit Diabetes, aber auch für seine Mitarbeiter ausgezeichnet, das immer von einem hohen Maß an Zwischenmenschlichkeit und Teamgeist geprägt war", so der Laudator Professor Andrej Zeyfang, Sana Klinik Bethesda Stuttgart.

