Personalie

Diabetes Gesellschaft hat einen neuen Präsidenten

BERLIN. Professor Dirk Müller-Wieland von der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg ist ab sofort neuer Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). Der Diabetologe folgt auf Professor Baptist Gallwitz aus Tübingen, der als Past-Präsident im Vorstand weiterhin aktiv sein wird. Müller-Wieland übernimmt die Präsidentschaft bis 2019 und will vor allem eine verantwortungsvolle Digitalisierung in der Diabetologie vorantreiben. Apps, Telemedizin und Co könnten Ärzte entlasten und eine Versorgung von hoher Qualität und Flexibilität sichern helfen, so die DDG in einer Mitteilung. Die Fachgesellschaft hat hierzu eine "Task Force Digitalisierung" gegründet. (eb)