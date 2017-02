Ärzte Zeitung, 13.02.2017 1

MOVING-Studie

Teilnehmer gesucht

GREIFSWALD. Die Universität Greifswald sucht Probanden für die Studie MOVING. Ziel der Studie ist es, Menschen zu mehr Bewegung im Alltag motivieren, teilt die Uni mit.

Die MOVING-Studie wird im Institut für Community Medicine in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung durchgeführt. Gesucht werden Probanden aus Greifswald und Umgebung ab einem Alter von 65 Jahren. Sie werden über einen Zeitraum von sieben Tagen einen Schrittzähler tragen, der die körperliche Aktivität erfasst.

Auf dieser Grundlage erhalten die Teilnehmer eine Rückmeldung per Brief nach Hause. Neben der eigenen körperlichen Aktivität, wie die Anzahl der Schritte und die Intensität der Bewegung enthält der Brief Empfehlungen, wie das individuelle Bewegungsverhalten verbessert werden kann.

Im Rahmen der Studie sind vier Untersuchungstermine innerhalb eines Jahres vorgesehen. Für jeden Termin sollen die Teilnehmer eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro erhalten. (eb)

Infos unter der Telefonnummer 03834/86 77 85 oder per E-Mail fabian.kleinke@uni-greifswald.de