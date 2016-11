Ärzte Zeitung online, 24.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hypertonie-Experten tagen in Berlin

HEIDELBERG. Auf dem 40. Wissenschaftlichen Kongress "Hypertonie in Bewegung" der Deutschen Hochdruckliga e.V.®– Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention (DHL®) vom 1. bis 3. Dezember 2016 in Berlin diskutieren internationale Ärzte und Wissenschaftler effektive Therapieansätze für Hochdruck-Patienten. Ebenso im Fokus stehen neueste Arzneien sowie aktuelle Erkenntnisse zu molekularen Mechanismen des Blutdrucks, teilt die DHL® mit. Themen des Kongresses sind unter anderem Bewegung und gesunder Lebensstil, Compliance in der Hypertonietherapie und die Auswirkungen der SPRINT-Studie auf die Blutdruckziele. (eb)

Weitere Informationen zum Kongress und Registrierung unter www.hypertonie2016.de