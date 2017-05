Ärzte Zeitung online, 23.05.2017 1

Praxismessung

SPRINT-Studie als Wegweiser bei Hypertonie umstritten

Die SPRINT-Studie hat ein gespaltenes Echo hervorgerufen. Wie aggressiv darf die Blutdrucksenkung denn nun sein? Nach anfänglicher Euphorie sind die Fachgesellschaften uneins.

Von Peter Overbeck

Die Ergebnisse der SPRINT-Studie haben nach der ersten Euphorie nun doch Fragen aufgeworfen, wie aggressiv die Blutdrucksenkung bei bestimmten Patientengruppen sein soll. © anmaro/ Fotolia

Die SPRINT-Studie hat ein gespaltenes Echo hervorgerufen. Anfänglich wurden ihre Ergebnisse, wonach eine aggressivere Blutdrucksenkung mit 120 mmHg als systolischem Zielwert zumindest bei bestimmten Risikopatienten klinisch von Vorteil ist, geradezu begeistert begrüßt. Auch die Deutsche Hochdruckliga (DHL) feierte SPRINT nach Bekanntwerden ihrer Ergebnisse im November 2015 zunächst als "absolute Schlüsselstudie", die "maßgeblichen Einfluss auf die Empfehlungen zur Blutdruckbehandlung haben" werde. Ein Jahr später wollte man davon nichts mehr wissen. SPRINT werde sich nicht auf die deutschen und wohl auch nicht auf die europäischen Leitlinien auswirken, konstatierte der DHL-Vorstandsvorsitzende, Professor Martin Hausberg aus Karlsruhe, bei der DHL-Jahrestagung im Dezember 2016.

US-Leitlinie orientiert sich an SPRINT

Andere Fachgesellschaften sehen das anders. In den USA haben das American College of Cardiology (ACC), die American Heart Association (AHA) und die Heart Failure Society of America (HFSA) Ende April 2017 ein sogenanntes "Focused Update" ihrer Leitlinien zum Management bei Herzinsuffizienz vorgestellt. Wohl wissend, dass SPRINT keine spezifische Hypertonie-Studie bei Patienten mit Herzinsuffizienz war, nehmen die drei Fachgesellschaften deren Ergebnisse dennoch zum Anlass, den für diese Patientengruppe maßgeblichen Blutdruckzielwert zu senken: Sowohl zur Prävention einer Herzinsuffizienz als auch bei Patienten mit bereits manifester Herzschwäche sollte der Blutdruck künftig auf systolische Werte < 130 mmHg gesenkt werden.

12,7 mmgHG niedriger lag der mit der SPRINT-Methode gemessene Blutdruck als der mit der üblichen Praxismessung ermittelte Wert und um 7,9 mmHg niedriger als der Wert bei ambulanter 24-Stunden-Messung.

In der SPRINT-Studie waren bekanntlich 9361 Patienten mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko per Randomisierung einer von zwei Behandlungsstrategien mit unterschiedlichen Zielblutdruckwerten zugeteilt worden. In der Gruppe mit intensiver Blutdrucksenkung (systolischer Zielblutdruck < 120 mmHg) war die Mortalitätsrate am Ende um 25 Prozent niedriger und das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Ereignisse um 30 Prozent geringer als in der Gruppe mit konventioneller antihypertensiver Therapie (systolischer Zielblutdruck < 140 mmHg). Wegen dieser Unterschiede war SPRINT im Jahr 2015 vorzeitig gestoppt worden.

Warum ist die Interpretation der SPRINT-Ergebnisse und deren Umsetzung im realen Praxisalltag schwieriger, als es zunächst den Anschein hatte? Dass die anfängliche Euphorie inzwischen verflogen und einer vorsichtigeren Bewertung der Studie gewichen ist, hat mehrere Gründe. Zunächst liegt auf der Hand, dass die SPRINT-Ergebnisse repräsentativ nur für eine bestimmte Gruppe von Risikopatienten sind. So blieben Patienten mit Diabetes oder jene mit einem Schlaganfall in der Vorgeschichte von der Teilnahme ausgeschlossen.

Einige Experten befürchten, dass sich eine generelle Senkung des systolischen Blutdrucks auf Werte < 120 mmHg auch nachteilig auswirken könnte. In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass die Kurve für die Beziehung zwischen Blutdruckhöhe und Ereignisrate bei bestimmten Patienten möglicherweise J-förmig verläuft und dass es bei Blutdruckwerten unter 120 mmHg wieder zu einer Zunahme von kardiovaskulären Ereignissen kommen könnte. Anhaltspunkte dafür lieferte erst kürzlich eine Post-Hoc-Analyse von Daten der beiden Studien ONTARGET und TRANSCEND mit insgesamt knapp 31.000 Hochrisikopatienten. Die von einer Gruppe um Professor Michael Böhm aus Homburg/Saar vorgenomme Analyse ergab, dass Patienten, die unter einer blutdrucksenkenden Therapie systolische Werte < 120 mmHg aufwiesen, ein um 14 Prozent höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse hatten als jene, deren Werte zwischen 120 und 140 mmHg lagen. Die Autoren vermuten, dass sich der Vorteil einer erreichten Blutdruckhöhe individuell unterscheiden und abhängig vom jeweiligen Risikoprofil sein könnte.

Knackpunkt: Blutdruckmessung

Der Haupteinwand der Kritiker gegen SPRINT betrifft die Art und Weise, wie der Blutdruck in der Studie gemessen wurde. Die Messungen erfolgten mit einem automatischen Messsystem und – abweichend von anderen Studien und vom Praxisalltag – ohne Anwesenheit von Ärzten oder medizinischem Fachpersonal im Raum. Unbeaufsichtigte Messungen, bei denen kein "Weißkitteleffekt" das Ergebnis beeinflusse, ergäben aber niedrigere Werte als die üblichen manuellen Praxismessungen mit Beteiligung von Ärzten oder Fachangestellten, so die Kritiker. Deshalb seien die SPRINT-Ergebnisse nicht unmittelbar auf den Praxisalltag übertragbar.

Darüber, wie groß die Abweichung zwischen beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Blutdruckmessung – und damit zwischen Studie und realer Praxis – faktisch ist, gehen die Meinungen allerdings auseinander. Die DHL etwa geht von einer relativ großen Differenz aus – und begründet damit, dass auch nach SPRINT die Zielvorgabe für die systolischen Blutdrucksenkung so bleiben kann wie sie sind – nämlich bei 140 mmHg.

Andere Fachgesellschaften veranschlagen die Differenz geringer und verändern ihre Zielvorgaben dahingehend, dass der systolische Blutdruck zwar nicht auf < 120 mmHg, aber zumindest auf < 130 mmHg gesenkt werden sollte. Mit der dabei praktizierten Methode, eine fixe Differenz auf den SPRINT-Zielwert aufzuschlagen und den so erhaltenen Wert dann als vermeintlich damit korrespondierenden "Praxisblutdruckzielwert" festzulegen, macht man es sich möglicherweise zu einfach. Das glauben zumindest Forscher um Dr. Rajiv Agarwal von der Indianapolis University, Indiana. Sie haben unterschiedliche Blutdruckmessverfahren – nämlich die in SPRINT verwendete Methode, die konventionelle Praxismessung und die ambulante 24-Stunden-Messung – im Test bei 275 Patienten verglichen und analysiert, inwieweit die gemessenen Werte übereinstimmen.

Die Abweichungen waren groß: Der mit der in SPRINT verwendeten Methode gemessene systolische Blutdruck war im Mittel um 12,7 mmHg niedriger als der mit der üblichen Praxismessung ermittelte Wert und um 7,9 mmHg niedriger als der Wert bei ambulanter 24-Stunden-Messung.

Agarwal und Kollegen halten es aber für "naiv", die Differenz von 12,7 mmHg zum Zielwert der SPRINT-Studie zu addieren und so zum vermeintlichen Zielwert für die Praxis zu gelangen. Ihre Kritik an diesem Vorgehen gründet auf der festgestellten hohen Variabilität in den Abweichungen: Danach kann ein Patient, dessen Blutdruck mit der SPRINT-Methode gemessen wird, bei der Praxismessung einen um 46,1 mmHg niedrigeren, aber auch einen um 20,7 mmHg höheren Wert aufweisen. Anstatt durch simple rechnerische Korrektur einen Praxiszielwert zu schaffen, sollte die bessere SPRINT-Messmethode möglichst auch in der Praxis angewendet werden, um die Ergebnisse der Studie dort implementieren zu können, argumentieren die Forscher. Diesen Vorschlag kontern "Pragmatiker" gewöhnlich mit dem Hinweis, dass es die Alltagsroutine in den Praxen nicht zulasse, dort die Blutdruckmessung nach Art der SPRINT-Studie flächendeckend zu etablieren.Im Übrigen sind inzwischen Zweifel daran aufgekommen, ob tatsächlich alle Blutdruckmessungen in SPRINT unbeaufsichtigt vorgenommen worden sind. Die SPRINT-Autoren haben zugesagt, die Art der Blutdruckmessung in den beteiligten Zentren transparent zu machen. Eine entsprechende Publikation ist in Vorbereitung. SPRINT dürfte auch weiterhin ein Thema bleiben.