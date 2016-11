Ärzte Zeitung, 08.11.2016 1

Leitlinie

Patientenleitlinie KHK kann jetzt kommentiert werden

BERLIN. Die überarbeitete Patientenleitlinie "Chronische Koronare Herzkrankheit: KHK" steht bis zum 2. Dezember 2016 zur öffentlichen Konsultation im Internet zur Verfügung, teilt das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) mit. Betroffene, Interessierte und Experten sind eingeladen, den Text kritisch zu lesen und ihre Kommentare an das ÄZQ zurückzumelden. Die Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) "Chronische Koronare Herzkrankheit" gibt auf der Grundlage von aktuellen Studien Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie. Jetzt ist die allgemein verständliche Version dieser Leitlinie von einem Redaktionsteam aus dem Kreis der Leitlinienautoren überarbeitet und aktualisiert worden. Menschen mit KHK erhalten genaue Informationen darüber, nach welchen Kriterien und Maßgaben ihre Krankheit idealerweise behandelt werden sollte.Das Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien steht unter der Trägerschaft von Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Mit der Durchführung wurde das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin beauftragt. (eb)

www.azq.de oder www.leitlinien.de/nvl > weiter über > Nachrichten > Meldung vom 4.11.2016