Registerdaten

Wie sicher ist ED-Therapie nach Herzinfarkt?

Männer, die nach einem Myokardinfarkt wegen erektiler Dysfunktion einen PDE5-Hemmer einnehmen, müssen sich wohl nicht sorgen, dass sich dadurch ihr kardiovaskuläres Risiko erhöht. Einer schwedischen Registerdaten-Analyse zufolge scheint ihr Risiko sogar eher niedriger zu sein.

Von Peter Overbeck

WASHINGTON. Erektile Dysfunktion (ED) geht mit einem erhöhten Risiko für die künftige Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen einher. Über die prognostische Bedeutung der ED bei Männern mit bereits bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung ist hingegen bislang wenig bekannt. Schwedische Untersucher sind dieser Frage deshalb in einer Studie bei Männer mit erstmalig aufgetretenem Myokardinfarkt nachgegangen. Ausgangshypothese war, dass eine medikamentös behandelte ED nach Herzinfarkt mit einer erhöhten Mortalität assoziiert sein würde. Das Gegenteil kam dann zum Vorschein.

Daten von über 43.000 Männern

Für ihre Studie hat die Untersuchergruppe um Dr. Daniel Andersson vom Karolinska Institut in Stockholm landesweit erhobene Registerdaten von 43.145 Männern im Alter unter 80 Jahren ausgewertet, die zwischen 2007 und 2013 wegen eines erstmals aufgetretenen akuten Myokardinfarktes in schwedischen Kliniken stationär behandelt worden waren. Informationen zur Studie, die beim Kongress des American College of Cardiology (ACC) in Washington DC vorgestellt wird, hat Anderson bereits im Vorfeld bei einem "Web Briefing" geliefert.

Studienergebnisse 7,1 Prozent von 43.145 Männern hatten in den ersten drei Jahren nach Herzinfarkt Medikamente zur Behandlung einer ED erhalten. Das Risiko, wegen Herzinsuffizienz in eine Klinik eingewiesen zu werden, war bei Infarktpatienten mit ED-Therapie sogar relativ um 40 Prozent niedriger. Eine Assoziation mit dem Risiko für Herzinfarkte bestand nicht.

Anhand von Verordnungsdaten stellten die Untersucher fest, dass 7,1 Prozent aller Männer, deren Daten analysiert worden waren, in den ersten drei Jahren nach ihrem Herzinfarkt Medikamente zur Behandlung einer ED erhalten hatten. Eine für diverse Risikofaktoren adjustierte Analyse ergab, dass diese Männer im Follow-up-Zeitraum nicht etwa ein höheres, sondern ein relativ um 33 Prozent niedrigeres Sterberisiko hatten als Männer ohne ED-Medikation. Das Risiko, wegen Herzinsuffizienz in eine Klinik eingewiesen zu werden, war bei Infarktpatienten mit ED-Therapie sogar relativ um 40 Prozent niedriger. Eine Assoziation mit dem Risiko für Herzinfarkte bestand hingegen nicht.

Die meisten Männer mit ED-Medikation (92 Prozent) hatten PDE5-Hemmer (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil) erhalten, nur eine Minderheit bekam Alprostadil verordnet (8,3 Prozent). Die Assoziation mit einer niedrigeren Mortalität war nur für die PDE5-Hemmer, nicht aber für das über andere Mechanismen wirksame Alprostadil nachweisbar.

Andersson und seine Kollegen stießen bei ihrer Analyse auch auf eine Art Dosis/Wirkung-Beziehung: Je höher die Zahl der Abgaben von ED-Medikamenten, desto niedriger war das damit assoziierte Sterberisiko im Vergleich zur Alprostadil-Verordnung.

Prävention mit PDE5-Hemmern?

Diese Ergebnisse sind sicher kein Grund, allen Männern mit Herzinfarkt künftig PDE5-Hemmer zur Sekundärprävention zu verordnen. Das retrospektive Design der Studie macht es nicht möglich, Schlussfolgerungen zur kausalen Beziehung zwischen ED-Medikation und Mortalität zu ziehen. Auch Andersson mahnte zur Vorsicht bei der Interpretation der Studie. Er sieht eine mögliche Erklärung für die Assoziation darin, dass die Einnahme von PDE5-Hemmern ein Marker für ein aktives Sexualleben und damit für einen relativ guten Gesundheitszustand männlicher Infarktpatienten ist.

Auch ist davon auszugehen, dass Infarktpatienten mit PDE5-Hemmer-Verordnung wohl keine Nitrate wegen belastender Angina-pectoris-Beschwerden eingenommen haben – ansonsten wären PDE5-Hemmer ja kontraindiziert gewesen. Auch das lässt auf einen relativ guten Gesundheitszustand schließen.

Ungeachtet der ungeklärten Frage der Kausalität können die Studienergebnisse der Forschergruppe um Andersson aber zumindest dazu beitragen, dass sich Ärzte, die einem älteren Postinfarkt-Patienten auf dessen Wunsch hin wegen erektiler Dysfunktion einen PDE5-Hemmer verschreiben, dabei künftig sicherer fühlen können.

