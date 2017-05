Ärzte Zeitung online, 22.05.2017 1

Neue Analyse

Melatoninspiegel verrät das Herzinfarktrisiko

Wer nachts wenig Melatonin produziert, hat offenbar ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden.

Von Beate Schumacher

Schlafmangel und Schichtarbeit gehen mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte einher. Eine Studie legt nun einen Zusammenhang mit der Melatoninbildung nahe. © Torsten T. / panthermedia.net

BOSTON. Schlafmangel und Schichtarbeit sind bekanntlich mit einem gesteigerten kardiovaskulären Risiko verbunden. Ein mögliches Bindeglied könnte die Melatoninbildung sein, die bei gestörtem Schlaf häufig geringer ausfällt. Laut einer prospektiven Analyse der Nurses‘ Health Studies (NHS) I und II ist eine verminderte nächtliche Melatoninsynthese vor allem bei übergewichtigen Frauen ein Indikator für einen drohenden Herzinfarkt.

Für die Analyse haben Wissenschaftler aus Boston 209 NHS-Teilnehmerinnen, die zwischen 2000 und 2010 einen Herzinfarkt hatten, mit 209 ähnlichen Teilnehmerinnen ohne Herzinfarkt verglichen (Heart 2017; 103:694–701). Bei allen war im Jahr 2000 die nächtliche Melatoninsynthese anhand des Verhältnisses von 6-Hydroxymelatoninsulfat zu Kreatinin im ersten Morgenurin bestimmt worden.

Vor allem übergewichtige Frauen sind gefährdet

In beiden Kohorten war – bei jeweils vergleichbarem Urinkreatinin – die Melatoninkonzentration bei den Herzinfarktpatientinnen signifikant niedriger als bei den gesunden Frauen. Der logarithmisch umgewandelte Wert von 6-Hydroxymelatoninsulfat zu Kreatinin betrug 3,2 vs. 3,5 bzw. 3,5 vs. 3,8.

Pro Einheit, die dieser Wert niedriger lag, erhöhte sich das Herzinfarktrisiko um 40 Prozent, wenn der Einfluss etablierter Risikofaktoren abgezogen wurde. Der Vergleich der Terzile mit der niedrigsten und der höchsten Melatoninsekretion ergab mehr als eine Verdoppelung des Infarktrisikos. Das absolute Risiko in den beiden Gruppen lag bei 197 vs. 84 Fällen pro 100.000 Personenjahren.

Die inverse Korrelation zwischen Melatoninsynthese und Myokardinfarkt war allerdings auf Frauen mit erhöhtem BMI beschränkt.

Im obersten BMI-Terzil (> 28,3 bzw. > 28,9 kg/m2) ging jeder Anstieg des logarithmischen Wertes von 6-Hydroxymelatoninsulfat/Kreatinin um eine einzelne Einheit fast mit einer Verdreifachung des Infarktrisikos einher. Im untersten Terzil (BMI < 24,0 bzw. < 23,3 kg/m2) zeigte sich dagegen kein signifikanter Zusammenhang.

Ob ein niedriger nächtlicher Melatoninspiegel nur einen Marker für einen drohenden Herzinfarkt repräsentiert oder selbst zur Entstehung des Infarktes beiträgt, lässt sich anhand der Studienresultate nicht beurteilen. Nach Einschätzung der Studienautoren um Ciaran McMullan vom Brigham and Women's Hospital gibt es jedoch "überzeugende Hinweise", wonach ein vermindertes Angebot von Melatonin einen "wichtigen Risikofaktor für die Atherosklerose" darstellt, da durch das Hormon Blutzuckerregulation, Endothelfunktion und Entzündungsmediatoren beeinflusst werden.

"Möglicherweise ist Melatonin ein neuer und modifizierbarer Risikofaktor für Herzinfarkte", so die Vermutung der US-Ärzte. Sie fordern daher randomisierte kontrollierte Studien, um den Effekt einer nächtlichen Melatoninsupplementation zu prüfen.