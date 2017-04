Ärzte Zeitung online, 05.04.2017 1

Neues aus der Endokrinologie auf ENDOtoday

ORLANDO. Die Kongressberichterstattung vom ENDO Annual Meeting in Orlando erscheint in diesem Jahr unter neuem Namen: "ENDOtoday". Ein fünfköpfiges deutsches Expertenteam stellt zusammen mit Experten aus anderen Ländern die neuesten Studienergebnisse in der Endokrinologie vor. Das Unternehmen Sandoz unterstützt das Projekt. Das mehrsprachige Onlineportal bietet parallel zum Meeting der Endocrine Society Zusammenfassungen unter anderem in deutscher Sprache.

Die Experten besuchen in Orlando ausgewählte Vorträge und stellen die Ergebnisse kurz und kompakt vor der Kamera dar. Die Präsentationen enthalten fachgerechte Analysen und Take Home Messages für den Praxisalltag. Zudem sind sie als PDF-Download verfügbar. Die Late-Breaking-Abstracts werden in einer Experten-Talkrunde zum Kongressende ausführlich diskutiert. (eb)

Die Videobeiträge sind abrufbar unter www.endo- today.org Der Zugang erfolgt über einen DocCheck-Account.