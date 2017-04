Ärzte Zeitung online, 05.04.2017 1

Hepatitis C und Drogensucht

Hepatitis C – Frustrierende Therapie-Arbeit hinter Gittern

Die Behandlung von inhaftierten Patienten mit Hepatitis C und Drogensucht wird vor allem durch eines erschwert: die Haftanstalt an sich, berichtet ein Münchner Gefängnisarzt.

Von Marco Mrusek

MÜNCHEN. Fragt man Dr. Tobias Bauhofer, woran es bei der Therapie von Hepatitis C (HCV) im Strafvollzug hapere, antwortet er: "Ich wünsche mir einen offeneren Umgang mit dem Thema Substitution." Bauhofer ist Gefängnisarzt an einer Münchner Justizvollzugsanstalt (JVA) mit 100 Betten und ungefähr 5000 Gefangen, von denen ein "enorm hoher Anteil" lediglich in Untersuchungshaft sitze.

Das hat zur Folge, dass ein Teil seiner Patienten nicht allzu lange in seiner JVA bleibt und spontan entlassen wird. Und auch der Drogengebrauch behindert Bauhofer bei seiner Arbeit.

Auf der internistischen Krankenstation, die er betreut, hat er es vor allem mit Tuberkulose und HCV zu tun. Jeder Häftling wird bei Eintritt in die JVA verpflichtend per Röntgenbild auf Hepatitis B, C und HIV getestet, pro Jahr wird HCV bei ungefähr 200 Gefangenen nachgewiesen.

Bei 5000 Gefangenen entspricht das einer Prävalenz von vier Prozent. Das ist weit weniger in der Münchner JVA, als das Robert Koch-Institut vor einigen Jahren für die Prävalenz von HCV-Antikörpern im Strafvollzug nachwies. "Die 20 Prozent, die kolportiert werden, sind zu hoch", kommentierte Bauhofer während eines Gesprächs bei der 7. Münchner AIDS- und Hepatitis-Werkstatt.

Wie sieht nun Bauhofers Arbeit hinter Gittern aus? Bevor er mit einer Hepatitis-Therapie beginnen kann, muss er auf die Gerichtsverhandlung warten. Denn der Beginn der Behandlung ist erst möglich, wenn das Strafmaß feststeht. "Wir haben letztes Jahr neun Hepatitis-C-Therapien gemacht. Das hört sich bei 200 Erkrankten pro Jahr verschwindend gering an, liegt aber daran, dass wir eben ein Untersuchungsgefängnis sind."

Wenn sein Team die Therapie beginne, wolle es sie auch zu Ende führen, sagt Bauhofer. "Die Behandlung kostet viel und es ergibt keinen Sinn, zwei Wochen zu therapieren und dann wird der Gefangene entlassen." Steht das Strafmaß fest, wird der Inhaftierte zwar ebenfalls von Bauhofer weg verlegt, doch dann kann er dem weiterbehandelnden Gefängnisarzt eine Therapie empfehlen.

Von den Gefangenen, die Bauhofer behandelt, ist die Mehrzahl suchtkrank. "Hepatitis C und Drogengebrauch sind im Gefängnis nicht voneinander zu trennen." Gemeinsam mit jungen Kollegen, die zu seinem Team stießen, hat er in seiner JVA eine Substitutionstherapie eingeführt, die letztes Jahr 150 Gefangene mit Ersatzstoffen behandelte.

Im Vergleich dazu sei die HCV-Therapie erheblich schwieriger. "Die Mehrzahl ist abhängig, für diese Gruppe steht die Droge an erster Stelle, die Hepatitis C spielt keine Rolle", erläutert Bauhofer. Die Leber habe halt keine Schmerznerven.

Frustrierend ist für Bauhofer jedoch, wie schwierig die HCV- oder Substitutionstherapie über die Haftentlassung hinaus zu organisieren ist. In Haft würden Patienten die Substitution "mal mitnehmen", ihr Verhalten ändere sich jedoch nicht. Nach der Entlassung gingen nur wenige zum Hepatologen oder Substitutionsspezialisten. "Zur Anschluss-Substitution schaffen es erstaunlich viele nicht! Es ist alles organisiert, Kollege, Termin und Fahrkarte, trotzdem schafft es ein Großteil nicht, dort aufzutauchen. Das ist wirklich extrem frustrierend", erklärt Bauhofer.