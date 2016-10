Ärzte Zeitung, 31.10.2016 1

Infektionen

Vogelgrippe auf Geflügelhof in den Niederlanden

DEN HAAG. Auf einem Geflügelhof in den Niederlanden ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Rund 11.000 Truthähne, 3500 Fasane und 2000 Enten seien vernichtet worden, teilte das niederländische Wirtschaftsministerium mit. Es handele sich zwar um eine milde Variante des Erregers H5, jedoch habe man eine Mutation zu einem hochansteckenden Virus nicht ausschließen können. In einem Radius von einem Kilometer um den Hof in Deurne in der südlichen Provinz Noord-Brabant sei vorsorglich ein Transportverbot für Geflügel, Eier sowie Geflügelmist verhängt worden. In der Zone befinden sich nach Angaben des Ministeriums drei weitere Geflügelbetriebe, die nun auf Fälle von Vogelgrippe kontrolliert werden. (dpa)

