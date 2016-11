Ärzte Zeitung, 02.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Zika

Bundesweit etwa 200 Infektionen gemeldet

BERLIN. Die Zahl der in Deutschland bisher gemeldeten Zika-Virus-Infektionen ist auf 204 gestiegen. 157 davon wurden seit Beginn der Meldepflicht am 1. Mai dieses Jahres registriert, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) auf Anfrage mit. Die übrigen Fälle stammen aus dem Zeitraum ab Oktober 2015.

Mit der Meldepflicht sollen die Erkrankungen besser überwacht werden. Fast alle Erkrankten in Deutschland sind Reiserückkehrer aus Ausbruchsgebieten wie Mittel- und Südamerika.

Inzwischen ist das Virus auch in Asien nachgewiesen worden, zuletzt in Myanmar und in Vietnam. In Vietnam hat es aktuell in einem Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt nahe dem bei Touristen beliebten Distrikt 1 zwölf Fälle gegeben. (dpa)