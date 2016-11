Ärzte Zeitung online, 11.11.2016 1

Mayaro-Virus

Erreger springt vom Amazonas in die Karibik

DÜSSELDORF. Ein weiteres bisher wenig bekanntes Virus breitet sich offenbar in Amerika aus, warnt das CRM Centrum für Reisemedizin. Nach einigen wenigen begrenzten Ausbrüchen mit dem Mayaro-Virus in der Amazonas-Region wurde der Erreger nun auch von einem Kind mit Fieber in Haiti isoliert, berichten Forscher von der University of Florida (Emerg Infect Dis. 2016 November).

Dies könnte ein Hinweis sein, dass das von Mücken übertragene Virus bereits in der Karibik zirkuliert. Das CRM rät in den subtropischen Regionen zu sorgfältigem Mückenschutz. (eb)