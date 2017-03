Ärzte Zeitung online, 29.03.2017 1

Malaria

Neue Fälle im Nordosten von Südafrika und in Botswana

DÜSSELDORF. In Südafrika sind Fälle von Malaria in einer Region aufgetreten, in der es bisher keine Infektionsrisiken gab. Das berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Insgesamt wurden bis Mitte März 46 Erkrankungen im Westen des Distrikts Waterberg (Provinz Limpopo, NO) bestätigt. Die Region um die Gemeinden Lephalale und Thabazimbi galt bisher als malariafrei. In den angrenzenden Gebieten Botswanas kam es ebenfalls zu kleineren Ausbrüchen. Im östlichen Teil der Provinz tritt Malaria regelmäßig auf. Das CRM rät zu konsequentem Mückenschutz; auch die Mitnahme einer Notfallmedikation sei sinnvoll und je nach Ausbruchslage und Reiseroute sollte eine Chemoprophylaxe erwogen werden. (eis)