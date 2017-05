Ärzte Zeitung online, 16.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ebola

Neuer Ausbruch im Kongo alarmiert EU

Im Nordosten Kongos gibt es inzwischen 19 Fälle hämorrhagischen Fiebers, wie die WHO mitteilte. Die EU ist bereit, erforderliche Hilfe zu leisten.

Neuer Ebola-Alarm im Kongo. © Riccardo Lennart Niels Mayer / borgogniels / iStock

BRÜSSEL/GOMA. Der neue Ebola-Ausbruch im Kongo alarmiert die EU. Nach Angaben des zuständigen EU-Kommissars Christos Stylianides ist Europa bereit, alle erforderliche Unterstützung zu leisten. Das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) bereite bereits einen möglichen Experten-Einsatz vor, teilte Stylianides am Montagabend mit. Auch Transportkapazitäten sollten bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden können.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte kurz zuvor einen zweiten Ebola-Fall im Kongo bestätigt. Insgesamt seien in der nordöstlichen Provinz Bas-Uélé inzwischen 19 Fälle hämorrhagischen Fiebers erfasst, erklärte sie am Montag. Drei Menschen seien bislang gestorben. Hämorrhagische Fieber sind mit Blutungen einhergehende Fiebererkrankungen, meist verursacht von Viren.

Das Ebola-Virus gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Nach WHO-Angaben sterben 25 bis 90 Prozent der Infizierten. Im Kongo kommt es immer wieder zu kleineren Ebola-Epidemien. Bei der letzten Welle im Herbst 2014 erlagen der WHO zufolge 35 Menschen der Krankheit.

Bei der bislang größten Ebola-Epidemie starben in den westafrikanischen Staaten Liberia, Guinea und Sierra Leone 2014/2015 mehr als 11 000 Menschen. Bislang gibt es kein Heilmittel für Ebola, potenzielle Impfstoffe zur Vorbeugung werden derzeit getestet. (dpa)