Ärzte Zeitung online, 23.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Impfschutz überprüfen!

Über 3000 Mumps-Fälle in den Vereinigten Staaten

DÜSSELDORF. In den USA wurden landesweit seit Anfang dieses Jahres 3049 Fälle von Mumps verzeichnet, teilt das CRM Centrum für Reisemedizin mit. Solche lokalen Ausbrüche kommen immer wieder vor; Austauschschüler und Studenten sollten ihren Impfschutz vor der Abreise überprüfen, rät das CRM.

Im vergangenen Jahr wurden landesweit etwa 5310 Erkrankungen gemeldet – die höchsten Fallzahlen seit zehn Jahren. Am stärksten betroffen waren die Bundesstaaten Arkansas und Iowa, gefolgt von Illinois, Oklahoma, Massachusetts und Indiana. Darunter waren auch Cluster an Unis. In Arkansas, Oklahoma, Washington, Missouri, Pennsylvania und Hawaii wurden auch 2017 neue Fälle registriert. (eb)