Reisemedizin

Zikaviren sind auch in Kuba ein Infektionsrisiko

DÜSSELDORF. Das CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor Infektionen mit Zikaviren in Kuba. Nach importierten Erkrankungen etwa aus Venezuela oder Guyana war dort im März 2016 die erste lokale Erkrankung registriert worden. Bis Mitte Mai 2017 gab es in dem Land nach Presseberichten 1850 Fälle, berichtet das CRM. Reisenden ist sorgfältiger Mückenschutz zu empfehlen. Schwangere sollten zudem von nicht notwendigen Reisen in Regionen mit Zikavirus-Infektionen absehen. In der Regel verläuft das Zika-Fieber leichter als das ebenfalls in Kuba endemische Dengue-Fieber. Virusinfektion bei Schwangeren können jedoch nach Studienergebnissen bei den Kindern Fehlbildungen des Gehirns (Mikrozephalie) verursachen. (eis)