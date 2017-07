Ärzte Zeitung online, 11.07.2017 1

Klimawandel

Chikungunya-Virus bald auch in Europa?

Selbst wenn sich der Klimawandel nur moderat fortsetzt, steigt das Risiko für Chikungunya-Infektionen in vielen Weltregionen bis zum Jahr 2100 an. Bei einem ungebremsten Klimawandel könnte sich das Virus sogar in Südeuropa und den USA verbreiten.

BAYREUTH. Wie der Klimawandel die weitere Ausbreitung des Chikungunya-Virus begünstigt, haben Forscher der Uni Bayreuth und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten in Stockholm untersucht. Aus ihren Studiendaten entwickelten sie eine Weltkarte, die zeigt, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist (Sci Rep 2017; 7:3813).

In welchem Ausmaß sich die heutigen Risikogebiete infolge des Klimawandels tatsächlich verändern werden, hängt dabei davon ab, welcher Verlauf des globalen Klimawandels den Berechnungen zugrundegelegt wird. Daher arbeiteten die Wissenschaftler um Professor Carl Beierkuhnlein mit zwei sehr unterschiedlichen Szenarien: Eines der beiden Szenarien geht davon aus, dass sich der Klimawandel moderat fortsetzt und das klimapolitische 2-Grad-Ziel nur knapp überschritten wird. Die globale Mitteltemperatur erhöht sich demnach bis zum Jahr 2100 um 2,6 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit. Unter dieser Annahme zeigen die Berechnungen einen allgemeinen Trend, der weltweit die klimatischen Voraussetzungen für Chikungunya-Übertragungen begünstigt. Selbst wenn sich die derzeit zu beobachtenden Klimaänderungen nur moderat fortsetzen, steigt das Infektionsrisiko in vielen Weltregionen bis Ende des 21. Jahrhunderts an.

Ungebremster Klimawandel

Das zweite Szenario geht hingegen von einem weitgehend ungebremsten Klimawandel aus. Dieser führt dazu, dass sich die globale Mitteltemperatur bis zum Jahr 2100 um etwa 4,8 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zustand erhöht. In diesem Fall werden sich die Regionen mit einer hohen klimatischen Eignung für Chikungunya-Übertragungen spürbar ausweiten. Das Virus wird sich dann voraussichtlich bis in die Länder Südeuropas und in die USA ausbreiten können.

"Dieses Szenario ist insofern wahrscheinlicher, als bisher keine globalen Strategien erkennbar sind, die den Klimawandel nachhaltig abschwächen würden. In den gemäßigten Breiten könnte die Chikungunya-Gefahr sogar noch stärker ansteigen, als sie in diesem zweiten Szenario dargestellt wird", wird Beierkuhnlein in einer Mitteilung der Universität zitiert.

Risiko für Südeuropa unterschätzt?

"In Italien, Frankreich und Florida sind bereits Menschen mit Chikungunya infiziert worden, aber diese Fälle sind noch zu selten, als dass sie in unserem Modell eine signifikante Rolle spielen könnten. Vermutlich wird das klimatische Potenzial für Neuerkrankungen im Süden Europas und der USA unterschätzt", ergänzt Studienautorin Dr. Stephanie Thomas. Den Projektionen zufolge könnte sich das Risiko für Chikungunya-Infektionen allein in Indien und an den Südrändern der Sahara leicht abschwächen: Die Lebensbedingungen für Stechmücken könnten hier zu extrem werden.

Es sind hauptsächlich die Asiatische Tigermücke und die Gelbfiebermücke, die den Menschen mit dem Chikungunya-Virus infizieren. Das Klima beeinflusst die Ausbreitung eines von Stechmücken übertragenen Virus vor allem in zweierlei Hinsicht: Zum einen wirkt es sich auf die geografische Verbreitung der Mücken aus, die nur bei genügend hohen Temperaturen und Niederschlägen auf Dauer leben können. Zudem kann sich das Virus in den Mücken besonders schnell vervielfältigen, wenn die Außentemperaturen hoch sind und im Tagesverlauf nicht zu sehr schwanken. Daher konzentriert sich das Risiko, an Chikungunya zu erkranken, bisher auf tropische Regionen in Afrika, Asien und Südamerika. (eb)

Studiendesign - Die Forscher analysierten die Daten von Gebieten, die seit langem hohe Infektionsraten mit dem Chikungunya-Virus aufweisen und ermittelten, welche Faktoren die dortigen Klimaverhältnisse bestimmen. - Die Weltkarte, die das künftige Infektionsrisiko der jeweiligen Länder zeigt, basiert auf maschinellem Lernen, der sogenannten "Maximum-Entropie-Methode". - Dieser Forschungsansatz wird im Natur- und Artenschutz angewendet, um Modelle für die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten zu entwickeln.