Atemwegsinfekte

Keine auffälligen Häufungen

BERLIN. Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist in der 43. Kalenderwoche (KW) 2016 im Vergleich zur Vorwoche bundesweit stabil geblieben, teilt die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) im Robert Koch-Institut mit.

Die Werte des Praxisindex lagen insgesamt im Bereich der ARE-Hintergrund-Aktivität und damit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau.

Im Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ) wurden in der 43. KW 2016 in 23 (34 Prozent) von 67 Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert. In 20 Proben wurden Rhinoviren, in jeweils einer Probe wurden Influenza A(H3N2)- bzw. RS-Viren und in zwei Proben wurden Adenoviren nachgewiesen.

Ein Patient hatte eine Doppelinfektion. Für die 43. Meldewoche 2016 seien nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) bislang 36 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt worden (Datenstand 01.11.2016). (eb)

Infos zur Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen in Deutschland: https://influenza.rki.de/