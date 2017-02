Ärzte Zeitung online, 02.02.2017 1

Schmerzmittel im Fokus

Erhöhtes Infarktrisiko für Schnupfennasen?

Nehmen erkältete Patienten ein Schmerzmittel aus der Gruppe der NSAR ein, erhöht sich bei ihnen möglicherweise das Herzinfarktrisiko. Das hat die Auswertung der Daten von 10 000 Patienten ergeben, die mit einem Infarkt in eine Klinik eingewiesen wurden.

Infektionen sind auch eine Belastung fürs Herz. © Piotr Marcinski / Fotolia

TAIWAN. In der Studie, die aktuell in der Fachzeitschrift "Journal of Infectious Diseases" publiziert wurde, berichten die Wissenschaftler, dass Patienten mit einem respiratorischen Infekt und grippeähnlichen Beschwerden, die während der Erkältungsphase ein Schmerzmittel eingenommen haben, ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt hatten. Bekamen sie die NSAR als Infusion, erhöhte sich das Risiko sogar um das siebenfache, im Vergleich zu Patienten, die die NSAR nicht während einer Erkältung einnahmen.

Zugleich errechneten die Wissenschaftler auch für die Patienten, die zwar erkältet waren, aber keine Schmerzmittel einnahmen, ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Es war 2,7-fach erhöht. Patienten, die nicht erkältet waren, aber aus anderen Gründen ein NSAR einnahmen, hatten wiederum ein etwa 1,5-fach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt.

Nach Angaben der Wissenschaftler wurde damit erstmals nicht getrennt das Risiko von NSAR auf das Herz, bzw. das Risiko von Infektionen für das Herz betrachtet. Allerdings räumen sie ein, dass sich aus ihrer Analyse noch kein kausaler Zusammenhang folgern lasse. Dennoch raten Sie, dass Ärzte und Apotheker bei Patienten mit einem akuten respiratorischen Infekt NSAR mit Vorsicht empfehlen sollten. (run)