Lassafieber

Übertragung durch Sex?

FRANKFURT /ATLANTA. 2016 wurden zwei Lassafieber-Patienten in Atlanta sowie in Frankfurt versorgt. Die behandelnden Ärzte haben dabei festgestellt, dass sich das Virus über längere Zeit in Körperflüssigkeiten nachweisen lässt (Clin Infect Dis 2017; cix:406).

Bislang ging man von einer Verbreitung über Nagetiere oder bei schwer Erkrankten über eine ungeschützte medizinische Behandlung aus. "Wir müssen auch eine sexuelle Übertragung in Erwägung ziehen", wird der damals behandelnde Arzt Privatdozent Dr. Timo Wolf in einer Mitteilung der Uni Frankfurt zitiert. (eb)