Ärzte Zeitung online, 02.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Grundimmunisierung

Neuer Impfstoff gibt Säuglingen den Basisschutz

HAAR. Mit VAXELIS® gibt es jetzt in Deutschland einen dritten 6-fach-Kombinationsimpfstoff zur Grundimmunisierung und Auffrischimpfung von Säuglingen und Kleinkindern. Die Vakzine schützt gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis und invasive Erkrankungen mit Haemophilus influenzae Typ b (Hib), teilt das Unternehmen MSD mit.

Der Impfstoff wurde von MCM Vaccines entwickelt, einer Partnerschaft aus MSD und Sanofi Pasteur. Die Effektivität wurde in mehreren europäischen Ländern in klinischen Studien mit einem anderen 6-fach-Kombiimpfstoff verglichen. Dabei seien Immunogenität und Verträglichkeit beider Impfstoffe ähnlich gut gewesen, so MSD.

Die Kombivakzine gibt es als Injektionssuspension in einer Fertigspritze mit Luer-Lock-System. Eine Rekonstitution vor der Injektion ist nicht nötig. Das spart Zeit und minimiert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Das Luer-Lock-System bietet der Nadel durch Verschraubung festen Halt. (eb)