Influenza

Bundesweit bisher nur wenige Fälle

BERLIN. Die Influenza-Saison hat begonnen, und noch ist die Situation relativ ruhig. Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist in der Woche bis zum 6. November (44. KW) auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau, berichtet die AG Influenza am Robert Koch-Institut (RKI).

Im Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ) wurden in dieser Woche 63 Proben von Patienten analysiert. In 23 Proben (37 Prozent) fanden sich respiratorische Viren, und zwar Rhinoviren in 18 Proben, Adenoviren in vier Proben und RS-Viren in drei Proben. Zwei Patienten hatten eine Doppelinfektion.

Für die 44. KW wurden nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) 48 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt. (eis)