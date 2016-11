Ärzte Zeitung, 14.11.2016 1

Aufklärung

Hausärzte und DocMorris bei Grippeimpfung im Boot

KÖLN. In Nordrhein werden der Hausärzteverband und die Versandapotheke DocMorris gemeinsam über die Grippeimpfung aufklären. Sie wollen rund 300000 Patienten mit Infobroschüren erreichen, der Fokus liegt dabei auf den Teilnehmern der hausarztzentrierten Versorgung des Verbands. Ziel der Kampagne sei es, die Impfquoten zu steigern, so der Vorsitzende des Hausärzteverbands Nordrhein Dr. Dirk Mecking. "Diese Aufgabe kann kein Akteur alleine leisten, sondern es braucht eine gemeinsame Anstrengung von Ärzten, Vor-Ort-Apotheker und Versandapotheken." Pharmazeuten könnten Ängste zu Wechsel- und Nebenwirkungen mit anderen Arzneien nehmen und so letztlich die Impfquote erhöhen, so Professor Christian Franken, der verantwortliche Apotheker bei Doc Morris. (iss)