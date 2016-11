Ärzte Zeitung online, 17.11.2016 1

So startet die Grippesaison 2016/2017

Noch halten sich die Grippeinfektionen in Grenzen: Das RKI sieht die Zahl der Influenzansteckungen auf einem saisonüblichen Niveau. Doch fünf Regionen sind bereits Ausreißer.

KW 45 in Deutschland: So aktiv sind akute respiratorischer Erkrankungen derzeit. © Robert Koch-Institut

BERLIN. Bundesweit ist die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) in der Woche bis zum 13. November (45. Kalenderwoche) auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau. Das berichtet die AG Influenza am Robert Koch-Institut (RKI).

In den Regionen Rheinland-Pfalz und Saarland sowie in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ist die Aktivität der Atemwegsinfektionen geringfügig erhöht.

98 Rachenabstriche nach Viren durchsucht

Im Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ) wurden in der 45. KW 2016 in 44 (45 %) von 98 Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert.

Von diesen 44 Proben mit Virusnachweis waren 31 (70 %) Proben positiv für Rhinoviren, acht für RS-Viren, drei für Adenoviren und zwei positiv für Influenza A(H3N2)-Viren. (eb)