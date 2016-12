Ärzte Zeitung, 08.12.2016 1

Influenza

Grippe-Index ist im Osten geringfügig erhöht

BERLIN. Die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen (ARE) ist in der Woche bis zum 4. Dezember (48. KW) etwas gestiegen, berichtet die AG Influenza (AGI) am Robert Koch-Institut. In Brandenburg/Berlin sowie in Mecklenburg-Vorpommern ist der Praxisindex geringfügig erhöht, in anderen Regionen ist die Situation normal. Es gibt aber bereits eine deutliche Zirkulation von Grippeviren. (eis)