Ärzte Zeitung online, 09.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Frankreich

13 Grippe-Tote in Altenheim binnen 15 Tagen

PARIS/LYON. In einem Altenheim bei Lyon sind vom 23. Dezember bis zum 7. Januar 13 Menschen an Grippe gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Um die Umstände aufzuklären, sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

Sieben der Betroffenen seien nicht geimpft gewesen, so AFP. Die Impfquote in dem Heim habe bei nur 38 Prozent gelegen. In anderen Heimen des betroffenen Betreibers liege die Rate bei 80 Prozent der Senioren. (dpa)