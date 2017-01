Ärzte Zeitung, 12.01.2017 1

Atemwegserkrankungen

Kaltes und trockenes Wetter löst Grippewellen aus

GÖTEBORG. Grippewellen werden in der Regel bei Außentemperaturen unter 0°C ausgelöst, berichten schwedische Forscher der Universität Göteborg (J Clin Virol. 2016 ; 84: 59). Sie haben in vier aufeinanderfolgenden Jahren nasale Abstriche von Patienten untersucht. Dabei wurden in der Region Göteborg mehr als 20.000 Virusproben genommen.

Das Vorkommen respiratorischer Erreger wurde dann mit Daten des Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) abgeglichen. Das Ergebnis ist klar: Ausbrüche von Influenza treten etwa eine Woche nach Beginn einer Kälteperiode mit niedrigen Temperaturen und trockener Luft auf. Nach dem Start der Grippewelle gibt es Infekte auch bei wärmeren Temperaturen. (eis)