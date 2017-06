Ärzte Zeitung online, 26.06.2017 1

Influenza-Prävention

Rekombinanter Grippeimpfstoff bietet Vorteile

Ein neuer Impfstoff gegen Influenza hat sich in einer Studie bewährt. Entscheidender Vorteil: Er ist schnell herstellbar, so dass man in einer Grippesaison flexibler auf Erregervariationen reagieren kann.

Ein viervalenter Grippe-Impfstoff hat sich in einer Studie als wirksamer im Vergleich zum Standard erwiesen. © Alexander Raths / Fotolia

MERIDEN. Ein neuer rekombinanter viervalenter Influenza-Impfstoff hat sich in einer kontrollierten Studie während der Grippesaison 2014/15 im Vergleich zu einer herkömmlichen Vakzine als wirksamer erwiesen.

Ein weiterer Vorteil des Präparats: Die Produktion in Zellkulturen dauert nur drei bis sechs Wochen während der herkömmliche Herstellungs-Prozess in Hühnereiern mehrere Monate erfordert. Tauchen neue Virusstämme einschließlich Pandemie-Viren in einer Saison auf, ließe sich mit einem rekombinanten Impfstoff deutlich schneller reagieren.

In einer Studie mit 9003 Probanden im Alter über 50 Jahren wurden Wirksamkeit und Sicherheit der rekombinanten Flublok® quadrivalent Vaccine mit der eines herkömmlichen Impfstoffs während der Grippesaison vor zwei Jahren verglichen.

Die Ergebnisse haben jetzt Dr. Lisa Dunkle vom Hersteller Protein Sciences aus Meriden im US-Staat Connecticut im "New England Journal of Medicine" publiziert (NEJM 2017; 376: 2427). Eine Dosis des neuen Impfstoffs enthält je 45 μg Hämagglutinin-Protein der vier von der WHO empfohlenen Virusstämme. Die herkömmliche Vakzine war niedriger dosiert: je 15 μg Hämagglutinin der vier Impfstämme.

Ergebnis: Von den Probanden mit der neuen Vakzine erkrankten 2,2 Prozent an einer laborbestätigten Influenza (96 von 4303 Teilnehmern), in der Kontrollgruppe waren es 3,2 Prozent (138 von 4301), also knapp ein Drittel mehr. Der mit der Studie erstrebte Beleg der "Non-Inferiorität" des neuen Impfstoffs wurde damit übertroffen. Beide Impfstoffe hatten dabei ein ähnliches Sicherheitsprofil.

Die Flublok® Influenca Vaccine ist in den USA bereits zugelassen. Zur Herstellung der Antigene wird das "Baculovirus Expression Vector System" (BEVS) genutzt. Genetisch veränderte Baculoviren infizieren dabei Insektenzellen, die dann in der Kultur die Hämagglutinin-Proteine produzieren. (eis)