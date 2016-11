Ärzte Zeitung, 09.11.2016 1

Bisher vier Tote bei Ausbruch von Masern in Rumänien

DÜSSELDORF. Vor einem Masernausbruch in Rumänien warnt das CRM Centrum für Reisemedizin. Danach wurden in dem Land in diesem Jahr bis Mitte Oktober etwa 800 Masernkranke gemeldet; vier Betroffene sind gestorben. Von den 41 Kreisen in Rumänien sind 30 betroffen. Zum Vergleich: 2015 waren in Rumänien nur sieben Masern-Fälle registriert worden. Reisende in das Land sollten Impfschutz beachten. (eis)